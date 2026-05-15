In Polonia, il comune di Varsavia ha trascritto per la prima volta un certificato di matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Paese dell’Unione Europea. Questa decisione segna un fatto senza precedenti nel paese, dove i matrimoni tra persone dello stesso sesso non sono riconosciuti a livello nazionale. La trascrizione è stata effettuata sulla base di un documento rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione Europea, portando alla registrazione ufficiale di un’unione di questo tipo in territorio polacco.

Il comune di Varsavia ha trascritto un certificato di matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso in un altro Stato membro dell’ Unione Europea; è la prima volta che accade in Polonia. A rendere noto l’evento è stato il sindaco della città, Rafa? Trzaskowsk, che ha dichiarato: «Questa mattina abbiamo rilasciato la prima trascrizione di un certificato di matrimonio per una coppia dello stesso sesso, in conformità con le sentenze del tribunale». Jakub Cupriak-Trojan e Mateusz Trojan, i due coniugi, si erano sposati nel 2018 a Berlino; inizialmente si erano visti negare la registrazione presso l’ufficio di stato civile della capitale, dal momento che, nella Costituzione, il matrimonio viene definito come l’unione tra un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Polonia ha registrato per la prima volta un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Paese UE

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La Polonia ha registrato il suo primo matrimonio tra persone dello stesso sesso, riconoscendo un’unione celebrata all’estero in ottemperanza a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che impone al Paese tale obbligo. La prima trascrizione x.com

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