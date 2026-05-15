La musica non è una materia marginale ecco la proposta di rafforzarne lo studio a scuola
È stato presentato un progetto volto a rafforzare l’insegnamento della musica nelle scuole. L'iniziativa mira a valorizzare questa disciplina come componente fondamentale del percorso educativo, evidenziando il suo ruolo nel favorire lo sviluppo culturale e il pensiero critico tra gli studenti. La proposta si concentra sull'integrazione della musica nel curriculum scolastico e sulla creazione di nuove opportunità di apprendimento attraverso attività musicali. Questa proposta sarà discussa nelle prossime settimane da parte delle autorità scolastiche e amministrative.
La musica come strumento educativo, culturale e di formazione del pensiero critico. È il tema al centro dell’audizione della Federazione industria musicale italiana (Fimi) in Commissione Cultura alla Camera, nell’ambito dell’esame di una proposta di legge che punta a rafforzare la presenza della musica nei percorsi scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sullo stesso argomento
Studenti e matematica: perché alcuni faticano con i calcoli? Il ruolo chiave di materia grigia e genetica. Lo studioLe neuroscienze dimostrano che le difficoltà in matematica dipendono dalla genetica e dal volume di materia grigia del nostro cervello L'articolo .
Un’ora a settimana di strumento e canto in tutte le classi, dall’asilo nido alla maturità. La proposta sulla musica a scuola in Parlamento"Fare musica a scuola non è un lusso, è un potente moltiplicatore di intelligenza, empatia e inclusione".
Se la musica antica è il tuo universo, e se quell’universo si chiama Napoli, essa non potrà mai essere soltanto un’eredità da conservare e tramandare, ma diventerà materia viva, capace di attraversare i secoli trasformandosi e trasformando non soltanto chi la facebook
#musicadaleggere a cura di Maurizio Galli ( @GalliMaurizio69) direttore di Musicalmind Solaris La raccolta SOLARIS. Music inspired by Andrei Tarkowsky’s movie, pubblicata da Eighth Tower Records è un’opera di rara densità evocativa, un compendio son x.com
La gente vuole pezzi semplici: il manifesto di Paolo Pieretto contro la musica di plasticaIl cantautore brianzolo presenta venerdì 15 maggio a Materia La gente vuole pezzi semplici, un album autoprodotto che morde la società dei social e del consumo distratto ... varesenews.it
Michele Braga: La musica nei film? Solo quando è necessariaE anche nelle serie. Dopo tanto cinema (‘Lo chiamavano Jeeg Robot’, ‘Dogman’), uno dei compositori più richiesti del nostro panorama arriva su HBO Max con ‘In Utero’. E ci racconta il suo processo cre ... rollingstone.it
Quale scuola di musica ha avuto l'impatto storico più profondo sulla musica classica e perché? reddit