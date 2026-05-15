La mappa del reddito con sorprese | dove vivono i ' Paperoni' d' Italia e del genovesato

Una nuova analisi del reddito medio degli italiani e dei liguri, con dettagli sulle aree più ricche e meno abbienti, è stata pubblicata dal ministero delle Finanze. La mappa si basa sui dati ufficiali diffusi annualmente, che mostrano variazioni a livello nazionale, regionale, comunale e subcomunale. Questa seconda puntata del 2026 si concentra anche sui quartieri e le zone più abbienti del genovesato, rivelando alcune sorprese sui luoghi dove si concentrano i redditi più alti.

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