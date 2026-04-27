Reddito medio a Genova | la nuova classifica dei quartieri con tutte le cifre Dove vivono i ' Paperoni'

È stato pubblicato l’ultimo rapporto sul reddito medio nei quartieri di Genova, con dati aggiornati forniti dal ministero delle Finanze. La classifica evidenzia le differenze di guadagno tra le varie zone della città, mostrando quali aree ospitano le famiglie con le entrate più alte e quali registrano valori più bassi. La ricerca si basa su cifre ufficiali raccolte e diffuse annualmente, offrendo uno spaccato dettagliato sulla distribuzione del reddito a livello cittadino.

Quanto guadagnano in media i genovesi? E quali sono le differenze nei vari quartieri? Per rispondere a queste domande abbiamo scandagliato i nuovi dati che ogni anno vengono diffusi dal ministero delle Finanze. Un maxi file excel che, per chi sa dove e quando andare a cercare, viene messo a.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Dove vivono i paperoni di ArezzoDove abitano i più ricchi della regione Toscana? E quelli della provincia di Arezzo? La mappa dei redditi 2024, zona per zona. Chi sono i "paperoni" della Campania: la nuova classifica (aggiornatissima) dei fatturati delle aziendeIl contesto produttivo campano mostra segnali di resilienza e slancio positivo, anche a fronte delle attuali incertezze macroeconomiche... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Reddito medio a Genova: la nuova classifica dei quartieri con tutte le cifre. Dove vivono i 'Paperoni'; Liguria regione del Nord Italia con i redditi più bassi; I più ricchi vivono fra Pieve Ligure, Bogliasco e Camogli. Portofino caso eccezionale: il reddito medio sfiora 66 mila euro; Redditi 2025, la nuova sorpresa del Mef: un micro?comune balza al primo posto nella classifica dei più ricchi. Reddito medio a Genova: la nuova classifica dei quartieri con tutte le cifre. Dove vivono i 'Paperoni'La mappa del reddito con i nuovi dati estrapolati dalle dichiarazioni dell'ultimo anno: dove si sfondano i 4mila euro al mese e dove invece si tira la cinghia ... genovatoday.it I più ricchi vivono fra Pieve Ligure, Bogliasco e Camogli. Portofino caso eccezionale: il reddito medio sfiora 66 mila euroI dati del Ministero dell'Economia su redditi e contribuenti. Genova in linea con la media provinciale, fissata a 27.163 euro. In fondo classifica le valli del Tigullio interno ... lavocedigenova.it Luvinate resta il comune con il reddito lordo medio più alto della provincia di Varese, ma il vantaggio sul secondo si è praticamente azzerato: 37.654 euro contro i 37.585 euro di Galliate Lombardo, appena 69 euro di differenza LEGGI QUI: https://www.varese - facebook.com facebook Viaggio a Maccastorna, il comune più ricco d'Italia per reddito medio procapite: 70 abitanti, un antico castello e nessun bar x.com