La confisca la mancata funzione sociale e il declino Qualcuno salvi il Salaria Sport Village

Il Salaria Sport Village, costruito nei primi anni Duemila e inaugurato nel 2005, è stato per un periodo uno dei principali impianti sportivi di Roma. Tuttavia, negli ultimi anni, si è verificato un calo di attività e attenzione, accompagnato da inchieste giudiziarie che hanno portato alla confisca dell’area. L’impianto ora si trova in uno stato di abbandono, mentre le problematiche legate alla sua gestione continuano a suscitare preoccupazioni tra gli operatori e gli utenti.

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