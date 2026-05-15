La confisca la mancata funzione sociale e il declino Qualcuno salvi il Salaria Sport Village
Il Salaria Sport Village, costruito nei primi anni Duemila e inaugurato nel 2005, è stato per un periodo uno dei principali impianti sportivi di Roma. Tuttavia, negli ultimi anni, si è verificato un calo di attività e attenzione, accompagnato da inchieste giudiziarie che hanno portato alla confisca dell’area. L’impianto ora si trova in uno stato di abbandono, mentre le problematiche legate alla sua gestione continuano a suscitare preoccupazioni tra gli operatori e gli utenti.
Costruito nei primi anni Duemila, inaugurato nel 2005 e per un breve periodo fiore all'occhiello dell'impiantistica sportiva romana, il Salaria Sport Village è oggi al centro di una parabola discendente, strascico di inchieste giudiziarie, della confisca e del conseguente abbandono. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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