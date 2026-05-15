Il comico e co-conduttore del programma televisivo sarà ospite il 15 maggio al festival cinematografico per presentare la sua nuova serie televisiva. In passato ha raccontato come l’ironia gli abbia aiutato ad affrontare momenti difficili della sua vita. La partecipazione alla manifestazione segna un appuntamento importante per conoscere meglio il progetto televisivo e ascoltare le sue riflessioni sul ruolo dell’umorismo nel superare le sfide personali.

Il FILM FESTIVAL. Il comico e co-conduttore de «Le Iene» sarà ospite il 15 maggio della manifestazione per presentare la serie televisiva «Nathan K.», vita di un giovane comico congolese tra lavori precari, sogni e compromessi quotidiani. Nell’ambito dell’Integrazione Film Festival il 15 maggio alle 18.30 presso l’Auditorium CULT! (in via Duzioni) verrà presentata la serie televisiva «Nathan K.», prodotta da Rai Fiction e interpretata da Nathan Kiboba. La serie esplora la vita di un giovane comico congolese tra lavori precari, sogni e compromessi quotidiani per ottenere l’agognata cittadinanza. Saranno presenti in Auditorium alcuni attori del cast, tra cui lo stesso Kiboba. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Kiboba: l’arma dell’ironia mi ha aiutato a superare i momenti duri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Harrison Ford svela: "La recitazione mi ha aiutato a superare la depressione"La star del cinema ha raccontato come la scoperta del mestiere di attore sia stata essenziale per superare un momento difficile della sua vita.

Il tecnico del Southampton: "Qui mi danno dell'italiano. L'esperienza al Genoa mi ha aiutato""Quando sono arrivato qui in Inghilterra mi hanno detto che sono più italiano che tedesco.