Kayode gela la Juve | Ovviamente queste attenzioni fanno sempre piacere ma sto pensando solo al Brentford
Un calciatore ha dichiarato di apprezzare le attenzioni ricevute, ma ha precisato di essere concentrato esclusivamente sulla prossima partita contro il Brentford. La sua frase è arrivata in un momento in cui si discuteva delle sue possibili voci di mercato e dell'interesse di altri club. Il giocatore ha sottolineato che, nonostante le attenzioni, il suo pensiero è rivolto unicamente alla sfida imminente. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista rilasciata a pochi giorni dall'inizio del campionato.
di Luca Fioretti Kayode gela la Juve: «Ovviamente queste attenzioni fanno sempre piacere ma penso solo al Brentford». Le dichiarazioni dell’obiettivo bianconero. Michael Kayode, passato dalla Fiorentina al Brentord un anno e mezzo fa, è intervenuto a Tuttosport. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’ITALIANO CON PIU’ PRESENZE IN PREMIER – « Lo so ed è un onore. Questo è un mondo fantastico, mi trovo benissimo: il Brentford ha un progetto eccezionale. Sono stato molto fortunato a trovare questo club, che speriamo di portare in Europa in queste ultime due partite di campionato ». LA PREMIER LEAGUE – « La Premier League è la Disneyland del calcio mondiale: è veramente tutto perfetto, sono proprio felice qui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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