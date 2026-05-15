Juve Stabia-Monza sabato 16 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Sabato 16 maggio 2026 alle 20:00 si svolgerà la partita tra Juve Stabia e Monza. La squadra di casa cerca di proseguire il suo percorso, che potrebbe portarla in Serie A, mentre gli ospiti cercano di ottenere un risultato positivo in questa sfida. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, e i pronostici indicano un confronto molto atteso dagli appassionati di calcio. La partita si giocherà allo stadio delle Vespe, in provincia.
La Juve Stabia ospita il Monza con l’obbiettivo, difficile, di continuare in un cammino che, se porterà davvero le Vespe in Serie A, avrà del leggendario. Ci sarà un “Romeo Menti” gremito, che proverà a spingere i proprio beniamini a compiere l’impresa contro una corazzata costruita per il salto di categoria, forte di un organico. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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