Juve Stabia-Monza sabato 16 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle 20:00 si svolgerà la partita tra Juve Stabia e Monza. La squadra di casa cerca di proseguire il suo percorso, che potrebbe portarla in Serie A, mentre gli ospiti cercano di ottenere un risultato positivo in questa sfida. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, e i pronostici indicano un confronto molto atteso dagli appassionati di calcio. La partita si giocherà allo stadio delle Vespe, in provincia.

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La Juve Stabia ospita il Monza con l’obbiettivo, difficile, di continuare in un cammino che, se porterà davvero le Vespe in Serie A, avrà del leggendario. Ci sarà un “Romeo Menti” gremito, che proverà a spingere i proprio beniamini a compiere l’impresa contro una corazzata costruita per il salto di categoria, forte di un organico. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Juve Stabia-Monza (sabato 16 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Calcio - Quadro playoff Serie B, si comincia Sullo stesso argomento Juve Stabia-Carrarese (sabato 14 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiNel programma del prossimo turno di Serie B c’é anche il match tra Juve Stabia e Carrarese, che si gioca sabato al Romeo Menti di Castellammare. Juve Stabia, sogno promozione in A:sabato la semifinale al Menti contro il Monza x.com Getting Juve Stabia tickets for Monza match reddit La viabilità di Monza-Juve Stabia, ecco da che ora chiuderanno le stradeMartedì 19 maggio per l’incontro di play-off del Campionato Serie B AC Monza - Juve Stabia dalle 16 fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozion ... monza-news.it Il Monza si avvicina alla semifinale playoff contro la Juve Stabia: oggi alle 12.45 parla Paolo Bianco dopo la delusione per la mancata promozione diretta.Il Monza prepara la semifinale playoff contro la Juve Stabia: oggi parla Paolo Bianco, tra due giorni la sfida di Castellammare. monza-news.it