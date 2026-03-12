Juve Stabia-Carrarese sabato 14 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 14 marzo alle ore 15:00 si svolge al Romeo Menti di Castellammare il match di Serie B tra Juve Stabia e Carrarese. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La partita è inserita nel calendario del prossimo turno e rappresenta uno degli incontri di rilievo nel campionato in corso.

Nel programma del prossimo turno di Serie B c’é anche il match tra Juve Stabia e Carrarese, che si gioca sabato al Romeo Menti di Castellammare. Entrambe le squadre non vincono da diverso tempo e hanno bisogno di una reazione per riprendere il cammino per i rispettivi obiettivi. La Juve Stabia è ancora settima in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Juve Stabia-Carrarese (sabato 14 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Modena-Carrarese (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiNel programma della 25esima giornata della Serie B si disputa anche la partita tra Modena e Carrarese, con fischio d’inizio sabato pomeriggio al... Contenuti e approfondimenti su Juve Stabia Carrarese sabato 14 marzo... Temi più discussi: Juve Stabia-Carrarese, al via la prevendita: tutte le info su biglietti e riduzioni; La Carrarese studia le fragilità della Juve Stabia. Obiettivo: tornare a casa con punti-salvezza; Serie B, verso Juve Stabia-Carrarese. Mister Calabro: Abbiamo già dimostrato di potercela giocare alla pari contro chiunque; Carrarese - Palermo in Diretta Streaming | DAZN IT. Carrarese, Calabro: Prestazioni buone, meritavamo sicuramente più puntiAntonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di sabato con la Juve Stabia: Il periodo che stiamo. tuttomercatoweb.com Pronostico Juve Stabia vs Carrarese – 14 Marzo 2026Il 14 Marzo 2026 alle 15:00, allo storico Stadio Romeo Menti, va in scena una sfida rilevante per la Serie B. Juve Stabia e Carrarese si fronteggiano in un ... news-sports.it #Carrarese, #Calabro alla vigilia della #JuveStabia: «Raccolto meno di quanto meritato, assenza tifosi nota stonata» x.com Juve Stabia Carrarese Ecco chi dirigerà la partita del Romeo Menti Leggi articolo completo https://magazinepragma.com/calcio/juvestabia/juve-stabia-carrarese-la-direzione-di-gara/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #JuveStabia #Carrarese #Serie facebook