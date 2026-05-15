Juve Atalanta Primavera 0-0 LIVE | due volte Leone bianconeri vicinissimi al vantaggio

Nella partita valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202526, Juventus e Atalanta si sono affrontate senza segnare reti. Durante l'incontro, un giocatore ha colpito due volte il palo, portando i bianconeri molto vicini al gol. La cronaca evidenzia azioni decisive e interventi dei portieri, senza che si registrassero variazioni sul tabellino. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0, evidenziando un equilibrio tra le due squadre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 0-0: sintesi e moviola. 10? Ancora Leone – Schema da calcio di punizione a liberare Elimoghale. Il pallone spiove al centro dell’area per Leone, che da pochi passi non riesce nella deviazione vincente. Si salva Anelli in qualche modo. 6? Nava dice no a Percassi – Risponde subito l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Atalanta Primavera 0-0 LIVE: due volte Leone, bianconeri vicinissimi al vantaggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE Atalanta – Juventus: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto Sullo stesso argomento Juve Cagliari Primavera 0-0 LIVE: due volte Trepy, si salvano i bianconeriCabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano. Lecce Juve 0-1 LIVE: Vlahovic spreca, bianconeri vicinissimi al raddoppio!di Andrea BargioneLecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26 Ultimi... Primavera, l'Inter si gioca l'ultima chance di accesso ai playoff contro il Genoa. E deve tifare Juve contro l'Atalanta altrimenti anche la vittoria non basterebbe Taho Della Mora Bovio Jakirovic Maye Venturini Zanchetta Mancuso Mancuso Kukulis Zouin PANCHI x.com L'Atalanta pareggia e porta il punteggio su 1-1 all'ultimo minuto, poi batte la Juventus ai rigori (4-1) nella Finale di Coppa Italia Primavera reddit Diretta Juventus Atalanta Primavera | Streaming video tv: Dea per blindare i playoff! (oggi 15 maggio 2026)Diretta Juventus Atalanta Primavera streaming video tv: i bianconeri chiudono qui la loro stagione, la Dea vuole blindare la qualificazione ai playoff. ilsussidiario.net Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com