Juve Atalanta Primavera 0-0 LIVE | due volte Leone bianconeri vicinissimi al vantaggio

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202526, Juventus e Atalanta si sono affrontate senza segnare reti. Durante l'incontro, un giocatore ha colpito due volte il palo, portando i bianconeri molto vicini al gol. La cronaca evidenzia azioni decisive e interventi dei portieri, senza che si registrassero variazioni sul tabellino. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0, evidenziando un equilibrio tra le due squadre.

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di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 0-0: sintesi e moviola. 10? Ancora Leone – Schema da calcio di punizione a liberare Elimoghale. Il pallone spiove al centro dell’area per Leone, che da pochi passi non riesce nella deviazione vincente. Si salva Anelli in qualche modo. 6? Nava dice no a Percassi – Risponde subito l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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