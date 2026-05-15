Juve Atalanta Primavera 0-0 LIVE | due volte Leone bianconeri vicinissimi al vantaggio
Nella partita valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202526, Juventus e Atalanta si sono affrontate senza segnare reti. Durante l'incontro, un giocatore ha colpito due volte il palo, portando i bianconeri molto vicini al gol. La cronaca evidenzia azioni decisive e interventi dei portieri, senza che si registrassero variazioni sul tabellino. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0, evidenziando un equilibrio tra le due squadre.
di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 0-0: sintesi e moviola. 10? Ancora Leone – Schema da calcio di punizione a liberare Elimoghale. Il pallone spiove al centro dell’area per Leone, che da pochi passi non riesce nella deviazione vincente. Si salva Anelli in qualche modo. 6? Nava dice no a Percassi – Risponde subito l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
LIVE Atalanta – Juventus: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto
Sullo stesso argomento
Juve Cagliari Primavera 0-0 LIVE: due volte Trepy, si salvano i bianconeriCabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano.
Lecce Juve 0-1 LIVE: Vlahovic spreca, bianconeri vicinissimi al raddoppio!di Andrea BargioneLecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26 Ultimi...
Primavera, l'Inter si gioca l'ultima chance di accesso ai playoff contro il Genoa. E deve tifare Juve contro l'Atalanta altrimenti anche la vittoria non basterebbe Taho Della Mora Bovio Jakirovic Maye Venturini Zanchetta Mancuso Mancuso Kukulis Zouin PANCHI x.com
U20 | Dove vedere Juventus-Atalanta Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 15:00, la Juventus Under 20 affronterà presso il campo Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo la formazione Primavera dell'Atalanta nel trentottesimo e ultimo turno di campion - Facebook facebook
L'Atalanta pareggia e porta il punteggio su 1-1 all'ultimo minuto, poi batte la Juventus ai rigori (4-1) nella Finale di Coppa Italia Primavera reddit
Diretta Juventus Atalanta Primavera | Streaming video tv: Dea per blindare i playoff! (oggi 15 maggio 2026)Diretta Juventus Atalanta Primavera streaming video tv: i bianconeri chiudono qui la loro stagione, la Dea vuole blindare la qualificazione ai playoff. ilsussidiario.net
Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com