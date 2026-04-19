Governo ancora sei caselle da riempire Mercoledì possibile Cdm

Dopo diversi rinvii, si ipotizza che mercoledì possa svolgersi un Consiglio dei ministri per completare la formazione del governo. Attualmente ci sono ancora sei incarichi da assegnare, e si attende una decisione definitiva sulla loro assegnazione. La data potrebbe rappresentare il momento in cui si ufficializzeranno le nomine mancanti, chiudendo così la fase di nomine e avviando l’attività dell’esecutivo.

Dopo molti rinvii mercoledì potrebbe essere la data buona per chiudere la vicenda delle poltrone ancora vacanti nel governo. Il Consiglio dei ministri non è ancora convocato ma l’indicazione è plausibile che dalla riunione emergano indicazioni per riempire le sei caselle rimaste vuote (tre in quota FdI, una Lega e una FI). Il dossier si intreccia, inoltre, con quello per la guida della Consob dove resta in pole il nome del sottosegretario al Mef Federico Freni. Da indicare c’è il sostituto del dimissionario Andrea Delmastro alla Giustizia: per ora le deleghe sono state distribuite tra Francesco Paolo Sisto (FI) e Andrea Ostellari (Lega).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Governo, ancora sei caselle da riempire. Mercoledì possibile Cdm Notizie correlate Nel Governo ancora tante caselle da riempire: ecco quali sonoDopo il blitz della premier Meloni che ha assegnato la delega al turismo a Gianmarco Mazzi al posto di Daniela Santanché ( dimissionaria dopo un... Leggi anche: Santanchè si dimette. Meloni taglia corto: “Ho rimediato agli errori”. Ora l’urgenza è riempire le caselle vacanti