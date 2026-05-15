Internazionali il Centrale tifa Sinner e urla | Brava Siglinde E lei ride

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, il pubblico del Centrale ha espresso il proprio entusiasmo per Jannik Sinner, applaudendo e tifando apertamente per il tennista italiano. In un momento di grande emozione, sono stati rivolti alcuni incoraggiamenti alla giocatrice Siglinde, che ha sorriso mentre riceveva i complimenti dagli spettatori. La giornata si è conclusa con un grande afflusso di pubblico, che ha seguito con attenzione le sfide in programma, dimostrando entusiasmo per il torneo e i protagonisti in campo.

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(Adnkronos) – Jannik Sinner mania agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro ha sfidato il russo Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita interrotta per pioggia nel corso del terzo set e in cui il Centrale si è colorato, come da due settimane a questa parte, d'arancione. Tanti i cartelloni, i cori e le urla per Sinner che hanno riempito la serata del Foro, che non si è limitato però a tifare per il numero 1 del mondo. Nel corso del primo set, l'occhio del Centrale si è rivolto infatti alla tribuna d'onore e un tifoso ha urlato: "brava Siglinde". Lì dove erano seduti i genitori di Sinner, il papà Hanspeter e, appunto, la mamma Siglinde, insieme al fratello Mark e alla fidanzata di Jannik Laila Hasanovic. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sinner, il Centrale chiede: “Falla durare di più”. E c’è chi tifa Cagliari