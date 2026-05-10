Sinner il Centrale chiede | Falla durare di più E c’è chi tifa Cagliari

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner ha conquistato una vittoria in due set contro Sebastian Ofner, con il punteggio di 6-3, 6-4. La partita si è svolta nel Centrale, che era pieno di tifosi, alcuni dei quali hanno commentato la durata dell'incontro chiedendo che durasse di più. Mentre il pubblico applaudiva, alcuni sostenitori si sono schierati a favore del Cagliari, creando un’atmosfera vivace intorno all’evento.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vince e incanta agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner in due set 6-3, 6-4 in una partita mai in discussione e in un Centrale colorato d’arancione. Tanti, tantissimi i tifosi vestiti con il merchandising del numero 1 del mondo, tra cappellini e magliette. E altrettanti gli striscioni e i cartelloni che hanno animato la serata del Foro Italico, con vere e proprie dichiarazioni d’amore. “Jannik sei il figlio prediletto di mia mamma”, ha scritto un giovane tifoso, mentre un altro ha sventolato un semplice ma eloquente “Sinner ti amiamo”, seguito da un romanissimo “Jannik sei bello mber po’”.🔗 Leggi su Seriea24.it

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