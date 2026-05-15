Inter Miami CF v Portland Timbers | formazioni statistiche e anteprima

Domenica sera, nel Nu Stadium di South Beach, si gioca la partita tra Inter Miami e Portland Timbers, due squadre della MLS. La sfida è tra una formazione che torna in campo dopo recenti impegni e un avversario che si prepara a scendere in campo per una nuova sfida. Sono state diffuse le formazioni ufficiali e le statistiche delle due squadre, che si affronteranno in questa partita valida per il campionato statunitense. La partita ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

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2026-05-15 20:56:00 Il web non parla d’altro: L’Inter Miami torna in campo nella MLS domenica sera accogliendo i Portland Timbers al Nu Stadium di South Beach. Gli Herons arrivano alla sfida dopo una divertente vittoria per 5-3 in casa dell’FC Cincinnati mercoledì, un risultato che li ha portati al secondo posto nella classifica della Eastern Conference. Il Portland, nel frattempo, è stato costretto al pareggio per 2-2 dal CF Montreal e attualmente si trova al 12esimo posto nella Western Conference dopo un inizio di stagione incoerente. Miami continua ad abbracciare un approccio offensivo coraggioso sotto la guida del boss ad interim Angel Guillermo Hoyos, con gol che scorrono liberamente su entrambe le estremità del campo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Inter Miami CF v Portland Timbers: formazioni, statistiche e anteprima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Reacting To The USMNT March Friendlies! Is It Panic Time #MLS #USMNT Sullo stesso argomento FC Cincinnati-Inter Miami CF: formazioni, statistiche e anteprima2026-05-12 17:19:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Colorado Rapids-Inter Miami: formazioni, statistiche e anteprima2026-04-17 17:32:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. David Lynch - Le trattative contrattuali con Curtis Jones sembrano essersi effettivamente fermate, ed è noto che fosse aperto a un trasferimento a gennaio all'Inter di Milano prima che [LFC] chiudesse la porta. I Reds guadagnerebbero un profitto netto sul centr reddit inter miami cf firma al drv pnk soccer stadium - inter miami cf immagine foto e immagini stockFlorida Blue training center DRV PNK Stadium Inter Miami CF... florida blue training center drv pnk stadium inter miami cf soccer team - inter miami cf immagine foto ... istockphoto.com Inter Miami CF: calendario e risultatiinter-miami-cf: ecco calendario e risultati aggiornati. Segui su gazzetta.it tutti i prossimi match della tua squadra preferita. gazzetta.it