Inter-Hellas Verona trentasettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La trentasettesima giornata di Serie A 20252026 prevede la sfida tra l’Inter e l’Hellas Verona. La partita si svolge con i nerazzurri che puntano a conquistare il titolo davanti ai propri tifosi e gli scaligeri che cercano di rendere meno amara la retrocessione. Sono state indicate le probabili formazioni, mentre la partita sarà visibile su canali sportivi dedicati. La sfida si gioca in un contesto di fine campionato, con entrambe le squadre motivate per motivi diversi.
Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I nerazzurri vogliono festeggiare il titolo davanti ai loro tifosi contro gli scaligeri che punteranno sull’orgoglio per rendere meno amara la retrocessione. Inter-Hellas Verona si giocherà domenica 17 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Meazza INTER-HELLAS VERONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Forti di una stagione trionfale, che li ha visti conquistare scudetto e Coppa Italia, i nerazzurri ci tengono a vincere l’ultima gara casalinga della stagione, per festeggiare al meglio con i propri tifosi. Gli scaligeri, invece, vorrebbero regalare ai loro tifosi un finale di stagione dignitoso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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Lega Serie A ha reso noto il calendario ufficiale relativo alla 37ª giornata di Serie A. Definita quindi la data e l'ora dell'ultima partita casalinga stagionale per i nerazzurri: l'Inter affronterà l'Hellas Verona domenica 17 maggio alle ore 15:00. x.com
SERIE A ITALIANA 36ª jornada. INTER DE MILAN CAMPEÓN! Torino 2 - Sassuolo 1 Cagliari 0 - Udinese 2 Lazio 0 - Inter de Milan 3 Lecce 0 - Juventus 1 Hellas Verona 0 - Como 1 Fiorentina 0 - Genoa 0 Cremonese 3 - Pisa 0 Parma 2 - Roma 3 Milan 2 - Atal facebook
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