Inter-Hellas Verona trentasettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentasettesima giornata di Serie A 20252026 prevede la sfida tra l’Inter e l’Hellas Verona. La partita si svolge con i nerazzurri che puntano a conquistare il titolo davanti ai propri tifosi e gli scaligeri che cercano di rendere meno amara la retrocessione. Sono state indicate le probabili formazioni, mentre la partita sarà visibile su canali sportivi dedicati. La sfida si gioca in un contesto di fine campionato, con entrambe le squadre motivate per motivi diversi.

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