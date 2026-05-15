INPS dal 2027 aumenta l’età pensionabile | fino a 5 mesi in più per uscire dal lavoro

A partire dal 2027, l’età pensionabile in Italia subirà un aumento che potrebbe arrivare fino a cinque mesi rispetto agli anni precedenti. Questa modifica riguarda le persone che si avvicinano al momento di uscire dal mondo del lavoro e si traduce in un prolungamento dell’attività lavorativa. Il cambiamento interessa sia i lavoratori che avevano programmato il pensionamento, sia coloro che si trovano prossimamente a dover fare i conti con i requisiti richiesti.

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