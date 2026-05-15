INPS dal 2027 aumenta l’età pensionabile | fino a 5 mesi in più per uscire dal lavoro
A partire dal 2027, l’età pensionabile in Italia subirà un aumento che potrebbe arrivare fino a cinque mesi rispetto agli anni precedenti. Questa modifica riguarda le persone che si avvicinano al momento di uscire dal mondo del lavoro e si traduce in un prolungamento dell’attività lavorativa. Il cambiamento interessa sia i lavoratori che avevano programmato il pensionamento, sia coloro che si trovano prossimamente a dover fare i conti con i requisiti richiesti.
Il Signor Rossi e la Signora Bianchi, che pensavano di essere vicini alla pensione, dovranno rifare i conti. Dal 2027 i tempi si allungano. Al signor Rossi, lavoratore dipendente che pensava di andare in pensione anticipata nel 2029, serviranno 5 mesi in più di contributi, oltre alla finestra di attesa per il pagamento dell’assegno. La signora Bianchi, che maturerà la pensione di vecchiaia nel 2027, dovrà aspettare un mese in più rispetto ad oggi e dal 2029 i mesi saranno cinque anche per lei. L’aumento dell’aspettativa di vita fa scattare un nuovo adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi. Conseguenza? Entro il 2029, l’età pensionabile salirà complessivamente di 5 mesi. 🔗 Leggi su Panorama.it
AUMENTO ETÀ PENSIONABILE: La verità sui 3 mesi in più (2027-2028)
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