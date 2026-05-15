Incidente a Monza | giovane centauro si scontra di nuovo con un automobilista in fuga Gli era già successo due mesi fa
Un giovane centauro di 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente a Monza nella mattina di venerdì 15 marzo. Secondo quanto riferito, si trovava a bordo della sua moto quando si è verificato lo scontro con un’auto. Dopo il tamponamento, l’automobilista si è dato alla fuga, lasciando il giovane a terra. Questo episodio si aggiunge a un precedente avvenuto circa due mesi fa, sempre con un automobilista che aveva abbandonato la scena.
Un altro incidente. Sempre con un automobilista che si è poi dato alla fuga. Sembra davvero incredibile il destino del 19enne centauro che nella mattinata di venerdì 15 marzo a Monza è rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava a bordo della sua moto. Così come gli era già accaduto due. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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