Incendio all’alba al Nomentana Hospital | paura nella clinica di Fonte Nuova
All'alba, intorno alle 5:30, un incendio si è sviluppato all’interno del Nomentana Hospital, una clinica privata situata alle porte di Roma. Le fiamme hanno coinvolto il complesso di Fonte Nuova, creando momenti di allarme tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi legate all’incendio.
Paura all'alba al Nomentana Hospital di Fonte Nuova. Un incendio è divampato intorno alle 5:30 nelle clinica privata convenzionata che si trova alle porte della Capitale. Un corto circuito che ha interessato i locali tecnici della struttura sanitaria.Incendio al Nomentana HospitalSono i. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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