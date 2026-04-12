Sigaretta accesa provoca incendio nell' appartamento | paura all' alba

Alle prime luci dell’alba, un incendio è divampato in un appartamento di via Abenavolo a Teano. L’incendio si è sviluppato intorno alle 5,30 e ha causato paura tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono ancora dettagli sulle cause che hanno portato all’incendio.