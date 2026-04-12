Sigaretta accesa provoca incendio nell' appartamento | paura all' alba
Alle prime luci dell’alba, un incendio è divampato in un appartamento di via Abenavolo a Teano. L’incendio si è sviluppato intorno alle 5,30 e ha causato paura tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono ancora dettagli sulle cause che hanno portato all’incendio.
Paura all’alba a Teano. Intorno alle 5,30 un incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione di via Abenavolo. All’interno dell’appartamento era presente il proprietario, un 50enne del posto.Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti per spegnere le fiamme, a.🔗 Leggi su Casertanews.it
Si addormenta sul letto con la sigaretta ancora accesa, 60enne muore nell’incendio in casaAdele De Nuccio è morta nell'incendio scoppiato nel suo appartamento a Castellanza (Varese) lo scorso 21 marzo.
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