In un momento in cui molti giornali ricevono finanziamenti pubblici, un quotidiano indipendente ha deciso di rinunciare a queste risorse, chiedendo invece il sostegno diretto dei lettori. L’appello di un giornalista noto invita il pubblico a sottoscrivere un abbonamento a un prezzo speciale, sottolineando l’importanza di mantenere l’autonomia attraverso il supporto diretto dei lettori. Nei mesi scorsi, si era parlato di una presunta perdita di identità legata ai fondi pubblici, ma ora si preferisce affidarsi al pubblico.

Ci dicevano che saremmo diventati “come tutti gli altri” una volta richiesto il finanziamento pubblico. Ma avevamo fatto una promessa: se i conti ce lo avessero permesso, avremmo rinunciato a quei soldi. E lo abbiamo fatto. Grazie alla vostra fiducia e all’aumento degli abbonamenti, Il Fatto Quotidiano ha stretto la cinghia, ottimizzato i costi e puntato tutto sulla qualità, senza mai fare sconti alla verità. Perché lo facciamo? Perché per noi la parola data conta. In un Paese di “liberali a parole”, noi preferiamo i fatti. Il nostro unico editore siete voi. Il nostro obiettivo: 100.000 abbonati digitali. Siamo sulla buona strada, ma abbiamo ancora bisogno del tuo supporto per rendere questa indipendenza strutturale e definitiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In un Paese di liberali a parole, noi preferiamo i fatti. Rinunciamo ai fondi pubblici, ma ci serve il vostro supporto”. L’appello di Peter Gomez: abbonati al Fatto Quotidiano a un prezzo speciale

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