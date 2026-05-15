‘In ognuno di noi c’è lo stupro’ bufera sulla frase a Porta a Porta

Durante la puntata di ieri sera di Porta a Porta su Rai1, si è parlato di temi legati alla violenza e alla percezione pubblica. Durante uno dei momenti di discussione, una giornalista e autrice televisiva ha affermato: “In ognuno di noi c’è lo stupro”. La frase ha suscitato immediatamente reazioni e polemiche tra gli spettatori e sui social network, generando un dibattito sulla scelta delle parole e sul contenuto espresso.

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“Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c’è lo stupro”. “Diciamo una cosa dura, però secondo me molto realistica, non vera perché io non dico le cose vere, ma secondo me molto realistica – ha detto Borrelli -. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c’è lo stupro. C’è che qualcuno ti prende e tu prendi qualcuno, nella testa, nei sogni, nell’immaginazione, ce l’abbiamo tutti e qui non si tratta di essere santi, bigotti o assassini”. Ora la redazione del programma condotto da Bruno Vespa si dice “rammaricata per quanto accaduto”. “Nonostante il carattere... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Ognuno di noi sogna lo stupro". Bufera sulla frase della giornalista a Porta a PortaÈ polemica dopo la frase pronunciata dalla giornalista e autrice tv Concita Borrelli a Porta a Porta su Rai1 ieri sera, durante un confronto tra gli... "Ognuno di noi sogna lo stupro". Bufera sulla giornalista di Porta a PortaÈ polemica dopo la frase pronunciata dalla giornalista e autrice tv Concita Borrelli a Porta a Porta su Rai1 ieri sera, durante un confronto tra gli... Buongiorno… ognuno di noi porta dentro una storia che pulsa, una pagina ancora da riempire, un libro che non ha mai davvero una fine… Si chiama vita… e ogni mattina torna a sfiorarci la pelle, chiedendoci di continuare a scriverla con desiderio e pres x.com 'In ognuno di noi c'è lo stupro', bufera sulla frase a Porta a PortaSe entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c'è lo stupro. Fanno discutere le parole pronunciate ieri a Porta a Porta dalla giornalista Concita Borrelli, che, ... ansa.it Ognuno di noi sogna lo stupro, il Pd in vigilanza Rai insorge: Parole inaccettabili. Corsini chiede chiarimenti a Porta a PortaLe parole choc di Concita Borrelli a Porta a Porta scatenano polemiche: il Pd insorge, la Rai chiede chiarimenti e la redazione promette le scuse della giornalista ... ilfattoquotidiano.it