In montagna 40 centimetri di neve rischio valanghe e temperature invernali

Negli ultimi giorni, le condizioni meteo in montagna sono drasticamente cambiate, con un accumulo di circa 40 centimetri di neve. Le temperature si sono abbassate, aumentando il rischio di valanghe nella zona. Contestualmente, una fortissima grandinata si è verificata nella provincia di Gorizia, causando danni e disagi. La situazione meteorologica ha portato a un aumento delle precauzioni, con le autorità che hanno emesso allerte e raccomandazioni per la sicurezza.

L'ondata di maltempo che ha colpito la regione negli ultimi giorni ha provocato danni ed eventi atmosferici eccezionali, come la forte grandinata di ieri sera nel Goriziano. In montagna, invece, è caduta una quantità di neve anomala per questa stagione: secondo i dati diffusi dalla Protezione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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