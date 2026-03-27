In Abruzzo, permane lo stato di allerta meteo per il 27 marzo, con criticità di livello ordinario e allerta gialla per rischio idrogeologico a causa di temporali previsti su tutta la regione. Le condizioni meteo continuano a essere caratterizzate da piogge, nevicate e temperature invernali. La protezione civile ha emesso avvisi di rischio per le criticità idrogeologiche associate alle precipitazioni in corso.

Prosegue lo stato di allerta meteo in Abruzzo. Anche per la giornata di venerdì 27 marzo il Centro funzionale d’Abruzzo ha previsto criticità ordinariaallerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la regione. L'ultimo avviso della protezione civile indica, dal mattino di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Ancora allerta maltempo in Abruzzo: piogge, neve e temperature invernali

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