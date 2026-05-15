In bici tra i vigneti dell’Oltrepò Pavese | un anello panoramico tra colline e borghi da fiaba
Un percorso in bicicletta attraversa i vigneti dell’Oltrepò Pavese, offrendo una vista panoramica sulle colline e sui borghi della zona. L’itinerario si sviluppa lungo un anello che permette di esplorare il territorio, tra paesaggi agricoli e piccoli centri storici. La zona è frequentata da appassionati di mountain bike e da chi cerca escursioni su due ruote in ambienti naturali. La traccia segue sentieri e strade secondarie che collegano le varie località della regione.
Un itinerario affascinante, immerso nel cuore verde dell’Oltrepò Pavese, pensato per gli amanti della mountain bike e delle escursioni su due ruote. Il percorso ad anello attorno a Borgoratto Mormorolo regala panorami spettacolari, filari di vigneti a perdita d’occhio e scorci rurali dal sapore. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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