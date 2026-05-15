In bici tra i vigneti dell’Oltrepò Pavese | un anello panoramico tra colline e borghi da fiaba

Un percorso in bicicletta attraversa i vigneti dell’Oltrepò Pavese, offrendo una vista panoramica sulle colline e sui borghi della zona. L’itinerario si sviluppa lungo un anello che permette di esplorare il territorio, tra paesaggi agricoli e piccoli centri storici. La zona è frequentata da appassionati di mountain bike e da chi cerca escursioni su due ruote in ambienti naturali. La traccia segue sentieri e strade secondarie che collegano le varie località della regione.

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Un itinerario affascinante, immerso nel cuore verde dell’Oltrepò Pavese, pensato per gli amanti della mountain bike e delle escursioni su due ruote. Il percorso ad anello attorno a Borgoratto Mormorolo regala panorami spettacolari, filari di vigneti a perdita d’occhio e scorci rurali dal sapore. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fast&Furious sulle colline dell’Oltrepò Pavese, gara illegale tra 7 auto: patenti ritirate e 3 mezzi confiscatiI carabinieri di Stradella (Pavia) hanno ritirato 7 patenti e confiscato 3 auto agli automobilisti che hanno messo su una vera e propria gara... Sulle tracce di Brera. In bici attraverso i sapori con la CiclopacciadaPavia, settanta ciclisti si ritroveranno nei giardini del castello visconteo. Sessanta chilometri nella pianura del Ticino fino alle porte dell’Oltrepò. . msn.com Oltrepò, Regione Lombardia stanzia 14 milioni per sport, turismo e serviziLa Regione Lombardia punta a ridisegnare una parte della montagna pavese. Per questo ha stanziato 14 milioni di euro con la Strategia territoriale Oltrepò Pavese Smart Land, che mette insieme opere, ... laprovinciapavese.gelocal.it