Negli ultimi mesi, l’Unione Europea ha registrato un aumento del 7% nei casi di ingressi negati, accompagnato da una diminuzione delle irregolarità. I cittadini ucraini sono al primo posto tra coloro che ricevono il diniego di ingresso, mentre l’Italia ha effettuato solo rimpatri forzati, senza praticare espulsioni volontarie. Questi dati sono stati diffusi da fonti ufficiali e riguardano i flussi migratori e le misure adottate dai paesi membri.

? Domande chiave Perché i cittadini ucraini guidano la classifica dei dinieghi d'ingresso?. Come ha fatto l'Italia a registrare solo rimpatri forzati?. Quali nazionalità hanno causato il calo delle presenze irregolari in Europa?. Perché i controlli ai confini terrestri sono aumentati così drasticamente?.? In Breve Polonia guida i respingimenti terrestri con 26.355 ingressi negati nel 2025.. Italia registra 1.405 diniezi marittimi e solo rimpatri forzati nel 2025.. Cittadini ucraini sono il gruppo più colpito con 26.970 ingressi negati.. Soggiorni irregolari calano del 21,7% raggiungendo 719.395 unità totali.. Nel 2025, le autorità dell’Unione europea hanno negato l’ingresso a 132.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UE, muri più stretti: +7% di ingressi negati e calo irregolari

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