Il vincitore di MasterChef star a sorpresa alla scuola Cittadini Per la gioia di tanti giovanissimi fan
Un giovane cuoco, vincitore della quindicesima edizione di MasterChef Italia, è stato ospite a sorpresa alla scuola Cittadini di Calolziocorte. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra gli studenti, molti dei quali sono fan del programma televisivo. L’incontro si è svolto durante una giornata dedicata alla cucina, creando un momento di condivisione tra il pubblico giovane e il professionista. La visita è stata accolta con entusiasmo da insegnanti e studenti, che hanno avuto l’opportunità di ascoltare direttamente il suo percorso e le sue esperienze.
Matteo Canzi, giovane cuoco lecchese vincitore di MasterChef Italia 15, graditissimo ospite a sorpresa alla scuola Cittadini di Calolziocorte. Il 24enne residente a Olgiate Molgora e studente di international marketing che ha conquistato Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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