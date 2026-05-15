Il vincitore di MasterChef star a sorpresa alla scuola Cittadini Per la gioia di tanti giovanissimi fan

Un giovane cuoco, vincitore della quindicesima edizione di MasterChef Italia, è stato ospite a sorpresa alla scuola Cittadini di Calolziocorte. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra gli studenti, molti dei quali sono fan del programma televisivo. L’incontro si è svolto durante una giornata dedicata alla cucina, creando un momento di condivisione tra il pubblico giovane e il professionista. La visita è stata accolta con entusiasmo da insegnanti e studenti, che hanno avuto l’opportunità di ascoltare direttamente il suo percorso e le sue esperienze.

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