Matteo Canzi ha vinto la quindicesima edizione di MasterChef. Al termine della gara, è stato decretato il suo successo tra i concorrenti in gara. La decisione è stata comunicata alla fine della finale, in cui ha presentato il miglior piatto tra quelli preparati durante le prove. La vittoria di Canzi si aggiunge ai risultati della trasmissione televisiva.

È Matteo 'Teo' Canzi il vincitore della quindicesima edizione di MasterChef. Al termine della finalissima, trasmessa su Sky Uno, il cuoco amatoriale è riuscito a sbaragliare la concorrenza di Carlotta Bertin, che si è classificata al secondo posto, convincendo con il suo menù la giuria formata da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

© Davidemaggio.it - Matteo Canzi è il vincitore di MasterChef 15

Matteo Canzi conquista MasterChef 15 con la gastrique, Cannavacciuolo lo vuole subito in cucinaLo studente 23enne di Olgiate Molgora ha impressionato con una salsa francese: "Lui lo prenderei subito nella mia cucina" le parole dello chef...

“Matteo Canzi di MasterChef Italia assomiglia a Olly”, arriva il commento del cantantePer i telespettatori di MasterChef Italia 2025 Matteo Canzi, aspirante chef, assomiglia a Olly.

Matteo Lee vince la Green Pin | MasterChef Italia 15

MasterChef 15, Matteo Canzi è il vincitore. Conquista tutti col risottoTrionfa il concorrente più giovane della stagione. Il padre, che era contrario alla partecipazione del figlio allo show, s’è ricreduto: Sono orgogliosissimo ... repubblica.it

La finale di MasterChef Italia 2026 incorona Matteo Canzi: il percorso di Teo tra tecnica, pressione e determinazione fino alla vittoria del cooking showA vincere MasterChef Italia 2026 è Matteo Canzi, detto Teo: dallo studente di marketing alla finale del cooking show con un percorso fatto di tecnica, tensione e crescita ... buonissimo.it

ASPETTANDO LA FINALISSIMA DI MASTERCHEF! La community ha deciso! Dopo una semifinale combattutissima, è MATTEO CANZI a conquistare il posto nella nostra Finalissima della Community! Grazie a tutti voi per aver votato e partecipato: i c - facebook.com facebook