Il vertice illusorio di Trump e quello concreto di Xi Jinping

Il vertice tra due leader di rilievo si è concluso con un risultato che sembra mantenere tutto fermo, senza progressi evidenti. Da un lato, uno dei protagonisti ha mostrato una posizione di attesa, senza fare mosse decisive, mentre dall'altro si è mantenuto in equilibrio, senza assumere decisioni concrete. Le immagini e i discorsi pubblici suggeriscono una situazione di stallo, dove nessuno ha sfidato apertamente l’altro o preso iniziative significative. La conclusione del meeting lascia quindi molte domande aperte sul futuro delle relazioni.

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Surplace, equilibrio immobile in attesa dello scatto vincente. Apparentemente si è concluso così il vertice di Pechino fra Xi Jinping e Donald Trump, con la sostanziale differenza che rispetto agli evidenti sforzi di bilanciamento negoziale e mediatico del tycoon, sugli scenari dei mercati mondiali la Cina è già da anni in fuga solitaria e registra record di crescita economica in tutti i settori, mentre gli Stati Uniti avvertono i crescenti contraccolpi dei mercati provocati dalla guerra all’Iran. Le immagini da Pechino parlavano da sole: il leader cinese sicuro e con lo sguardo strategico, Trump alla ricerca del rapporto personale e di complimenti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il vertice illusorio di Trump e quello concreto di Xi Jinping ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Donald Trump speaks on much anticipated meeting with Xi Jinping Sullo stesso argomento Trump in Cina: l’imprevisto di Nvidia per il vertice con Xi Jinping? Domande chiave Come influenzerà la presenza di Jensen Huang i negoziati sui dazi? Perché Trump ha convocato il capo di Nvidia proprio in Alaska?... Trump in Cina: arrivano i blindati per il vertice con Xi Jinping? Cosa scoprirai Come influenzerà la crisi iraniana gli accordi commerciali tra Trump e Xi? Perché la questione di Taiwan blocca ogni possibile...