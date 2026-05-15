Il tortellino si prende la Vallata | Saranno dieci giornate di festa

Nel cuore della vallata del Santerno si svolge la tredicesima edizione di un evento dedicato al tortellino, che si protrarrà per dieci giorni. La manifestazione combina momenti di festa, attività sportive e iniziative di solidarietà, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori. Durante le giornate, vengono organizzate diverse iniziative che celebrano la tradizione culinaria e promuovono il territorio. L’evento si tiene ogni anno e rappresenta un appuntamento consolidato per la vallata.

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Tredici edizioni di gusto nel cuore della vallata del Santerno per unire tradizione, sport e solidarietà. Al campo sportivo di Borgo Tossignano è tutto pronto per dare il via alla Festa del Tortellino: dal 15 al 31 maggio, con una programmazione lunga dieci giornate in tre settimane, protagonista il re delle minestre ripiene della zona. Deliziosi gioielli forgiati a mano, uno a uno, da quella sfoglia tirata con passione dalle arzdore. Un’arte antica tramandata di madre in figlia. Stand gastronomico sul retro della tribuna dello stadio borghigiano dove in contemporanea si svolgerà il 16° Trofeo Valsanterno di calcio giovanile con il 5° Memorial Poli Giovanni- Cavina Nardo e il 1° Memorial Gianni Cavulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tortellino si prende la Vallata: "Saranno dieci giornate di festa" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tortellini fatti in casa,patrimonio del nostro paese Sullo stesso argomento Il cuore della Valmarecchia si tinge di rosso: quattro giornate per la storica “Festa dal Zarisi”Da venerdì 29 maggio a lunedì 1 giugno, torna l'appuntamento più dolce della primavera romagnola.