Il ricordo di Nicola Corti diventi impegno civile
Il 15 maggio si ricorda Nicola Corti, e in questa occasione si propone di trasformare il suo ricordo in un impegno civico dedicato alla sicurezza sul lavoro. La giornata mira a sensibilizzare sull'importanza di rispettare le norme di prevenzione e a promuovere iniziative concrete per ridurre gli incidenti nei luoghi di lavoro. La commemorazione si svolge in diverse località, coinvolgendo associazioni, istituzioni e cittadini, che si riuniscono per riflettere sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori.
"Il 15 maggio: il ricordo di Nicola Corti diventi un impegno civile per la sicurezza sul lavoro ". Così Giacomo Saisi, Segretario Generale UILM Lucca Massa Carrara nel ricordare il giorno del secondo anniversario della tragica scomparsa di Nicola Corti, l’operaio Saisi lo ricorda come amico e stimato componente del direttivo della UILM Lucca Massa Carrara: "Ricordare Nicola significa pretendere un Paese in cui entrare in fabbrica non sia un azzardo sulla propria vita" dichiara. "Non accetteremo che il suo sacrificio venga dimenticato in un ufficio statistico. A due anni di distanza, il dolore per la perdita di Nicola resta vivo, così come la ferma volontà di trasformare questa memoria in una battaglia collettiva – scrive ancora –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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