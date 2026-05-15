Il ricordo di Nicola Corti diventi impegno civile

Il 15 maggio si ricorda Nicola Corti, e in questa occasione si propone di trasformare il suo ricordo in un impegno civico dedicato alla sicurezza sul lavoro. La giornata mira a sensibilizzare sull'importanza di rispettare le norme di prevenzione e a promuovere iniziative concrete per ridurre gli incidenti nei luoghi di lavoro. La commemorazione si svolge in diverse località, coinvolgendo associazioni, istituzioni e cittadini, che si riuniscono per riflettere sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori.

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