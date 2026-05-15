Il paradiso delle signore le anticipazioni del 18 maggio 2026 | una notizia inaspettata per Odile

Da dilei.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì alle 16:10 torna su Rai 1 una puntata de Il paradiso delle signore, la soap opera trasmessa dal 2015. In questa occasione, tra i protagonisti si verifica un evento inaspettato che riguarda il personaggio di Odile. La puntata è una delle tante trasmesse nel corso della serie e si concentra sulle vicende dei personaggi principali, mantenendo un appuntamento fisso per gli spettatori abituali. Nessun dettaglio sulla scena o sull’esito dell’evento è stato ancora diffuso.

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Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 170. Ecco le anticipazioni di lunedì 18 maggio. Nella puntata precedente di venerdì 15 maggio. Venerdì 15 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Odile, grazie al sostegno di Matteo e alla collaborazione di Botteri, ritrova fiducia in sé stessa e riscopre il lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 4 all'8 maggio 2026

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