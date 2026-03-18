Nell’episodio di oggi di Il Paradiso delle Signore, in onda alle 16, Cesare propone qualcosa a Johnny mentre Odile si reca da Umberto. La soap segue le vicende dei personaggi nel contesto del grande magazzino e le loro relazioni. La puntata si concentra sulle interazioni tra i protagonisti e le decisioni che prenderanno nelle prossime ore.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 18 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Concetta apparirà turbata dopo ciò che Mimmo le ha confidato e chiamerà Agata per indagare sul suo stato d'animo. Dopo aver parlato con la figlia deciderà di partire per Firenze insieme a Ciro. Cesare proporrà a Johnny di suonare al suo matrimonio con Irene, una richiesta che non lo lascerà indifferente a causa dei sentimenti che prova per la Venere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 18 marzo 2026: Cesare fa una proposta a Johnny, Odile va da Umberto

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