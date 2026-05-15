Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in onda oggi, venerdì 15 maggio 2026, si parla di Mirella che esprime timori riguardo a possibili sofferenze future. Nel corso della puntata, si approfondisce anche la figura di Irene, coinvolta in eventi che si svolgono nella scena principale. La puntata va in onda alle 16, offrendo ai telespettatori un nuovo capitolo delle vicende dei personaggi che abitano il grande magazzino.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 15 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo aver ricevuto una spiacevole notizia dal fronte la preoccupazione di Marcello nei confronti di Rosa aumenterà sempre di più. Odile riuscirà ad avere di nuovo fiducia in se stessa e riscoprirà il lavoro di squadra. Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno di Matteo e Botteri che le sono stati sempre accanto in un momento per lei molto difficile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 15 maggio 2026: Mirella teme di soffrire ancora, intanto Irene…

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