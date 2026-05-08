Il 11 maggio 2026 alle 16:10, va in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, soap opera trasmessa da Rai 1 dal 2015. In questa puntata, Irene manifesta preoccupazioni per la sicurezza di Cesare. La scena si svolge nel contesto abituale della serie, seguendo le vicende dei personaggi principali e le loro interazioni quotidiane.

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 165. Ecco le anticipazioni di lunedì 11 maggio. Nella puntata precedente di venerdì 8 maggio. Venerdì 8 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Irene scopre che Cesare è scomparso poco prima di partire con Johnny.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’11 maggio 2026: Irene teme per la vita di Cesare

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