Il mio ’Museo ambulante’ in scena a Rocca

"Si può ridere parlando di mostre, quadri, sculture, gallerie e musei? Si può prendere in giro la cultura? Eccome, se si può". Parola di Gene Gnocchi, comico, cabarettista e conduttore televisivo che domani sera, alle ore 21, presenterà in anteprima nel teatro Italia di Rocca San Casciano – la stagione è a cura del Teatro delle Forchette – ‘ Il Museo Ambulante. La storia dell’arte per chi ha male ai piedi’, spettacolo scritto a quattro mani con la moglie Maria Federica Baroncini, guida museale, presente anche in scena, con competenza e ironia, dando vita a un dialogo brillante tra divulgazione e comicità. Gene Gnocchi, comico, attore e autore tra i più amati della scena italiana, ha costruito una carriera lunga e versatile tra teatro, televisione, radio e letteratura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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