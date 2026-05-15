Il maestro Guccini in 84 pagine
È disponibile " Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo ", il catalogo in edizione limitata dedicato alla mostra su Francesco Guccini. Il volume si presenta come un oggetto curato e prezioso: 84 pagine, con copertina rigida, dorso telato e finitura in lamina argento. Il catalogo è disponibile al prezzo di 35 euro. Realizzato in una tiratura limitata, sarà acquistabile esclusivamente per il periodo della mostra, fino al 18 ottobre 2026. L’idea centrale del progetto è la creazione di un grande dizionario dedicato all’universo poetico e culturale di Francesco Guccini, in cui temi, parole, immagini, oggetti e versi si intrecciano attraverso continui rimandi e connessioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Favino è un maestro di tennis imperfetto e sconfitto: "Il Maestro" arriva stasera in tv su Sky Cinema Uno, e non è da perdere
Guccini: il No al referendum è un colpo per MeloniIl 20 marzo 2026, il cantautore Francesco Guccini ha espresso pubblicamente la sua intenzione di votare contro la proposta referendaria in...
Prima di iniziare voglio salutare due spettatori d'eccellenza che sono il Maestro Francesco Guccini e Annalisa: grazie per seguirci e divertitevi #GFVIP x.com
Ilary ha aperto la puntata di questa sera salutando Francesco Guccini e Annalisa: Prima di iniziare volevo salutare due spettatori d’eccellenza, che sono il maestro Francesco Guccini e Annalisa: grazie per seguirci e divertitevi! La persona più divertente d’Itali facebook
Guccini è un maestro, non solo un cantautoreGli incipit letterari più belli scelti dai lettori Lo dico contro il mio interesse. (La scelta, Sigfrido Ranucci) Franco Albanese Guccini è un maestro, non solo un cantautore La preferenza è ... ilfattoquotidiano.it
Un brindisi in musica tra Guccini e Luca Piccioli: lo scrittore e cantautore con il maestro della BandaPiccioli, che già aveva avuto modo di ospitare Guccini nell’Osteria del Presidente in corso Cavour, ha chiesto di poter eseguire alcuni brani del cantautore emiliano in occasione dei prossimi ... corriereadriatico.it