È disponibile " Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo ", il catalogo in edizione limitata dedicato alla mostra su Francesco Guccini. Il volume si presenta come un oggetto curato e prezioso: 84 pagine, con copertina rigida, dorso telato e finitura in lamina argento. Il catalogo è disponibile al prezzo di 35 euro. Realizzato in una tiratura limitata, sarà acquistabile esclusivamente per il periodo della mostra, fino al 18 ottobre 2026. L’idea centrale del progetto è la creazione di un grande dizionario dedicato all’universo poetico e culturale di Francesco Guccini, in cui temi, parole, immagini, oggetti e versi si intrecciano attraverso continui rimandi e connessioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il maestro Guccini in 84 pagine

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