il dolore dei ragazzi mi ha tolto il sonno

"Guardati o perduti" è un libro (presentazione domani alle 17 in Aula Magna della Malatestiana con introduzione di Ombretta Sternini de Il Campo della Stella) ma è prima di tutto una scossa nelle faglie profonde di un tema - adolescenza, ragazzi inquieti, scuola, responsabilità educativa e genitoriale - che scuote la società tra apprensione, ricerca di empatia, riprovazione e speranza. L’autore è Domenico Tallarico, insegnante di religione nelle scuole superiori e rettore delle scuole parificate di ispirazione cattolica Sacro Cuore. Professore, il suo libro è una sorta di diario, come mai ha scelto questa formula? "Perché è la reale trascrizione di un diario che ho iniziato a scrivere 15 anni fa al momento in cui ho cominciato a insegnare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Klinsmann: "Italia, mi hai tolto il sonno. Ma voi Yamal e Musiala li mandereste in B..."Un giramondo con un pezzo di cuore italiano, non solo per il passato interista e il fatto che il figlio Jonathan è il portiere del Cesena.

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Spalletti: Quando non si vincono le partite in questo spogliatoio si sta male, c'è dolore e sono convinto che i ragazzi avranno una reazione. Il carattere viene fuori dalle situazioni negative da ribaltare, dobbiamo fare cose forti: ci vuole gas a tavoletta prendend x.com

Ciao ragazzi! Il mio nome è Estrela, e adoro stare seduta sul divano della mia padrona reddit

La mamma di Maati: Ho rivissuto il dolore per mio figlio. Questi ragazzi non si vogliono bene, facciamo qualcosa di concreto per loroLa prima cosa che ho fatto è stata immedesimarmi nei familiari di chi ha subìto una tragedia così grande. Non è stato un incidente: è la morte causata da altri, senza motivo o per motivi futili. corrierefiorentino.corriere.it