Il caso di Andreea per denigrare un albergo della Vallesina | Droga e spaccio Donna a processo per diffamazione aggravata

Un procedimento giudiziario coinvolge una donna accusata di aver diffamato un albergo nella zona di Vallesina, sostenendo che vi si praticassero attività di droga e spaccio. La vicenda si inserisce nel contesto delle indagini e delle udienze che si sono svolte presso il tribunale di Ancona, dove il nome di Andreea Rabciuc è stato riproposto in relazione a questa accusa. La donna è chiamata a rispondere di diffamazione aggravata, a distanza di tempo da un episodio che aveva attirato l’attenzione pubblica nella stessa regione.

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