Il caso di Andreea per denigrare un albergo della Vallesina | Droga e spaccio Donna a processo per diffamazione aggravata

Da anconatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un procedimento giudiziario coinvolge una donna accusata di aver diffamato un albergo nella zona di Vallesina, sostenendo che vi si praticassero attività di droga e spaccio. La vicenda si inserisce nel contesto delle indagini e delle udienze che si sono svolte presso il tribunale di Ancona, dove il nome di Andreea Rabciuc è stato riproposto in relazione a questa accusa. La donna è chiamata a rispondere di diffamazione aggravata, a distanza di tempo da un episodio che aveva attirato l’attenzione pubblica nella stessa regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ANCONA - Il nome di Andreea Rabciuc continua a riemergere nelle aule giudiziarie del tribunale dorico, anche a distanza di tempo dalla tragedia che ha sconvolto l’opinione pubblica e la Vallesina. Questa volta, però, al centro della vicenda non c’è direttamente l’inchiesta sulla morte della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Broker della droga per lo spaccio nel Capoluogo: al via il processo d'AppelloE’ stato fissato per il 4 giugno 2026 il processo d’Appello a carico di Giuseppe Orefice, condannato nel processo per lo spaccio di droga a Caserta...

Leggi anche: Accusò Lorenzo Pellegrini di stalking nei confronti di una donna, Fabrizio Corona a processo per diffamazione

il caso di andreeaSono 21, ecco cos'è il se**o per Andrea Sempio: l'elenco delle atrocitàIl caso Garlasco si infiamma, svelate le accuse mosse all'indagato Andrea Sempio, per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto 2007. notizie.it

il caso di andreeaSempio e il caso Garlasco, il pizzino inquietante che ribalta il ruolo di vittima e carneficeChi è Andrea Sempio e perché la Procura riapre il caso Garlasco Chi: Andrea Sempio, amico di infanzia di Chiara Poggi, oggi indagato dalla Procura di ... assodigitale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web