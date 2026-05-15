Il caso di Andreea per denigrare un albergo della Vallesina | Droga e spaccio Donna a processo per diffamazione aggravata
Un procedimento giudiziario coinvolge una donna accusata di aver diffamato un albergo nella zona di Vallesina, sostenendo che vi si praticassero attività di droga e spaccio. La vicenda si inserisce nel contesto delle indagini e delle udienze che si sono svolte presso il tribunale di Ancona, dove il nome di Andreea Rabciuc è stato riproposto in relazione a questa accusa. La donna è chiamata a rispondere di diffamazione aggravata, a distanza di tempo da un episodio che aveva attirato l’attenzione pubblica nella stessa regione.
ANCONA - Il nome di Andreea Rabciuc continua a riemergere nelle aule giudiziarie del tribunale dorico, anche a distanza di tempo dalla tragedia che ha sconvolto l’opinione pubblica e la Vallesina. Questa volta, però, al centro della vicenda non c’è direttamente l’inchiesta sulla morte della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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