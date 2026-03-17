Fabrizio Corona è stato citato in tribunale per un procedimento di diffamazione. L’accusa riguarda le affermazioni fatte contro Lorenzo Pellegrini, a cui si imputano comportamenti di stalking nei confronti di una donna. La donna coinvolta ha contribuito a costruire un racconto, che oggi i magistrati considerano privo di fondamento. Il processo è in corso e si sta valutando la veridicità delle accuse.

Fabrizio Corona va a processo. E con lui la donna che aveva costruito, pezzo dopo pezzo, un racconto che oggi i magistrati definiscono falso. Una storia di molestie mai avvenute, attribuite al calciatore Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. L’accusa deriva da un’intervista fatta a una donna da Corona e pubblicata nel 2023 sul suo sito di notizie, Dillinger News. Nell’intervista la donna accusava Pellegrini di stalking, raccontando fatti che poi sono stati ritenuti falsi da chi sta seguendo le indagini: anche lei è stata accusata di diffamazione, oltre che di calunnia (cioè di aver falsamente accusato qualcuno di un reato) e di minacce. L’inizio del processo è previsto per l’1 dicembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Accusò Lorenzo Pellegrini di stalking nei confronti di una donna, Fabrizio Corona a processo per diffamazione

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