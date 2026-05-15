Il Bari affronta la sfida dei playout contro il Sudtirol con la pressione di dover ottenere almeno un gol in più nel doppio incontro per mantenere la categoria. La partita si gioca in casa e rappresenta un passaggio cruciale per evitare la retrocessione in serie C. Finora, la squadra non ha mostrato brillantezza e si trova in difficoltà contro un avversario determinato. La sfida si ripete tra sette giorni, con la speranza di un risultato favorevole per proseguire la stagione in Serie B.

Bari-Sudtirol, atto primo. Il Bari in casa deve costruire la salvezza: ha bisogno di fare un gol in più del Sudtirol nell'arco dei 180 minuti dei playout. In caso di parità nei due match, sarà la squadra altotesina a raggiungere la permanenza aritmetica in Serie B. In un San Nicola con oltre 25mila spettatori l'atto primo sembra già decisivo per i biancorossi. Bari-Sudtirol diretta 49' Finisce qui: 0-0. 43' Ammonito proprio Bellomo. 41' Nel Bari Bellomo al posto di Rao. 37' Protesta due volte il Bari, nulla di fatto. 33' Piscopo allontana sulla linea dopo un traversone che colpisce la traversa. 30' Cuni e De Pieri per Moncini e Maggiore nel Bari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il Bari non è brillante e sbatte sul Sudtirol: ora serve l'impresa per restare in B

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