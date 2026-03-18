All' Atalanta serve una grande impresa stasera contro il Bayern se vuole restare in Champions
Stasera l’Atalanta affronta il Bayern in una partita decisiva per la Champions League. La squadra bergamasca deve vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione, mentre i tedeschi cercano di consolidare il loro primo posto nel girone. La sfida si gioca sul campo dell’Atleti Azzurri d’Italia e rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Va bene crederci, ma in questo caso servirebbe una vera impresa. L'Atalanta stasera alle 21 incontra il Bayern Monaco in trasferta dopo la pesantissima sconfitta per 6-1 nella gara di andata, risultato che di fatto mette una pietra sopra le speranze di qualificazione ai quarti di Champions. Troppo forte il Bayern, che a Bergamo ha impressionato tutti per velocità di gioco e qualità dei suoi interpreti, al punto da meritare persino l'applauso dello sportivissimo pubblico atalantino. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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