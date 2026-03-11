Dal sangue centrifugato e iniettato in viso alla tossina botulinica | i trattamenti estetici dei vip che funzionano davvero

Negli ultimi anni, alcuni trattamenti estetici sono diventati popolari tra le celebrità, tra cui l’uso di sangue centrifugato e iniezioni di tossina botulinica. Una persona ha ammesso di aver sperimentato entrambe le procedure, raccontando di aver fatto il botox e di aver avuto problemi con un’operazione alle occhiaie, che ha portato a cicatrici sottocutanee e a interventi correttivi. Per un certo periodo, si è allontanata dai riflettori a causa di queste complicazioni.

"Ho fatto il botox in passato, non lo nego. E ho sempre avuto la fissazione per le occhiaie, ho fatto un'operazione che non è andata bene e mi ha creato delle cicatrici sottocutanee, ho fatto diversi interventi agli occhi per correggerle, per questo sono sparito per un po'". A parlare così, di. 🔗 Leggi su Today.it

