I Sonetti di Shakespeare in scena a Futuroteatro

Sabato 16 maggio alle 20.00, a Futuroteatro andrà in scena uno spettacolo dedicato ai sonetti di Shakespeare. L'evento è rivolto a un pubblico di tutte le età, dai giovani agli adulti. La rappresentazione si svolgerà nel locale teatrale e durerà circa un'ora. L'iniziativa si inserisce nella programmazione settimanale del teatro, che prevede altri eventi nei prossimi giorni. La compagnia teatrale presenterà un adattamento delle poesie del poeta inglese.

Sabato 16 maggio alle ore 20.00, a Futuroteatro è in scena "I Sonetti di Shakespeare" (spettacolo teatrale per giovani e adulti). Futuroteatro è una orginale formula di teatro, il cui scopo principale, spiega lo staff, "è indagare le possibilità dello sviluppo del teatro del futuro. Per questo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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