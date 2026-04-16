Un parcheggio coperto da 71 posti a Fontivegge | il super affare che fa gola agli imprenditori immobiliari

A Fontivegge è stata indetta un’asta per la vendita di un parcheggio coperto con 71 posti auto. L’area, molto trafficata, attira l’interesse di diversi imprenditori immobiliari alla ricerca di opportunità di investimento. La gara si svolge senza una cifra di partenza stabilita e con rilanci minimi di mille euro, rendendo l’asta particolarmente appetibile per chi vuole aggiudicarsi uno spazio nel cuore della zona.

Un’asta particolarmente “ghiotta” sia perché si tratta di posti auto in vendita in un’area particolarmente congestionata sia perché l’incanto è libero, senza cifra di partenza e con mille euro di rilancio. Un’opportunità immobiliare fuori dal comune, ma anche potenzialmente a rischio a causa di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Si parla di: Perugia, piano anti barriere per una Fontivegge più accessibile; Fontivegge diventa un quartiere per tutti: circa 201.850 euro per rendere accessibile la stazione con mappe tattili e sensori.

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