Un dente risalente a circa 59.000 anni fa presenta un foro che potrebbe essere il risultato di un intervento dentale primitivo. Questa scoperta suggerisce che i Neanderthal potrebbero aver praticato pratiche di riparazione odontoiatrica molto antiche. Il foro si trova su un dente fossile e sembra compatibile con l'uso di strumenti primitivi per curare un problema dentale. La ricerca si basa sull’analisi di resti fossili e sull’esame dei segni lasciati sul dente.

Un dente che risale a 59mila anni fa ha un foro compatibile con un primordiale intervento dentale, ma non tutti sono convinti La scoperta di un dente risalente a 59mila anni fa nella grotta di Chagyrskaya, sui monti Altai in Siberia, ha spinto un gruppo di ricerca a chiedersi se alcuni Neanderthal fossero in grado di svolgere rudimentali interventi dentali. Il molare ha infatti un vistoso e profondo foro che raggiunge la polpa del dente e secondo i ricercatori non può essere spiegato con un semplice trauma durante la masticazione. Se l’ipotesi venisse confermata, si tratterebbe della più antica testimonianza di un intervento ai denti nella storia umana, antecedente di circa 40mila anni rispetto alle prime prove trovate su alcuni denti di Homo sapiens, la nostra specie “cugina” dei Neanderthal. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I Neanderthal furono i primi dentisti?

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