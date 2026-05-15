I Daemons Monza Brianza sono un rullo compressore | vincono ancora e vanno ai playoff

I Daemons Monza Brianza hanno ottenuto una vittoria nell’ultima giornata di campionato contro il Saints Padova, assicurandosi matematicamente l’ingresso ai playoff del campionato di seconda divisione IFL2 Fidaf. La squadra brianzola ha dimostrato ancora una volta la sua forza in campo, conquistando tre punti che le consentono di proseguire la stagione nella fase successiva della competizione. La vittoria conferma il buon andamento della squadra nel corso della stagione e la sua posizione nella classifica.

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Una vittoria dal sapore di playoff. La vittoria nell’ultima giornata di campionato dei Daemons Monza Brianza contro il Saints Padova ha permesso alla formazione brianzola di footbal americano di conquistare matematicamente l’accesso ai playoff del campionato di seconda divisione IFL2 Fidaf in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Daemons Monza ai playoff: i battenti sconfiggono i Saints Padova? Punti chiave Chi sono le due squadre che sfideranno i Daemons nei test? Come ha fatto Monza a rimanere tra le quattro imbattute nazionali? Perché... Daemons Monza Brianza: i playoff conquistati sono solo l’inizioIl club brianzolo raccoglie i frutti di un progetto che parte dal settore giovanile e coinvolge oggi quattro categorie. Una crescita che unisce risultati sportivi e un forte investimento educativo sul ... mbnews.it I Daemons Monza Brianza ai playoff di Seconda DivisioneLa formazione di football americano ha raggiunto in anticipo la fase successiva del campionato grazie ad una cavalcata trionfale ... monzatoday.it