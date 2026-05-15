Helmut Marko | F1 troverà un nuovo talento se Max Verstappen lascerà il campionato
Helmut Marko ha espresso la possibilità che la Formula 1 possa scoprire un nuovo talento nel caso in cui Max Verstappen decidesse di lasciare il campionato. La sua dichiarazione si riferisce alle potenziali conseguenze di un'eventuale partenza del pilota, sottolineando che il circuito potrebbe vedere emergere nuovi giovani promettenti. La questione riguarda dunque il futuro di Verstappen e l’impatto che la sua eventuale uscita avrebbe sullo sport.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Helmut Marko, stratega della Red Bull, ha recentemente dichiarato che la Formula 1 non subirà un crollo se Max Verstappen decidesse di lasciare il campionato. Nonostante ciò, Marko spera che il campione del mondo in carica non faccia questa scelta. Verstappen, noto per essere schietto riguardo alle problematiche del motorsport, ha espresso frustrazione riguardo alla direzione attuale della F1. In marzo, Verstappen ha sollevato dubbi sui nuovi regolamenti, insinuando che queste modifiche potessero influire sulla sua decisione di continuare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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