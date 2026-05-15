Helmut Marko | F1 troverà un nuovo talento se Max Verstappen lascerà il campionato

Helmut Marko ha espresso la possibilità che la Formula 1 possa scoprire un nuovo talento nel caso in cui Max Verstappen decidesse di lasciare il campionato. La sua dichiarazione si riferisce alle potenziali conseguenze di un'eventuale partenza del pilota, sottolineando che il circuito potrebbe vedere emergere nuovi giovani promettenti. La questione riguarda dunque il futuro di Verstappen e l’impatto che la sua eventuale uscita avrebbe sullo sport.

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