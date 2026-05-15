Team17 ed Expression Games hanno comunicato la data di uscita di Hell Let Loose: Vietnam, un nuovo capitolo dello sparatutto in prima persona. Il gioco si svolge nel contesto della guerra del Vietnam e presenta una modalità 50 contro 50. La versione si distingue per un'ambientazione storica diversa rispetto ai precedenti capitoli della serie, che erano ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale. La data di uscita è stata ufficialmente annunciata e il gioco sarà disponibile a breve.

Team17 ed Expression Games hanno annunciato la data di uscita di Hell Let Loose: Vietnam, nuovo capitolo dello sparatutto tattico in prima persona che porta la serie fuori dai campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale e la immerge nel conflitto vietnamita. Il gioco sarà disponibile dal 18 giugno su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam ed Epic Games Store, con una formula ancora basata su scontri 50 contro 50, cooperazione tra squadre, comunicazione costante e gestione strategica del fronte. Il cambio di scenario non rappresenta una semplice variazione estetica, perché la Guerra del Vietnam introduce un modo completamente diverso di intendere movimento, copertura, assalti e controllo del territorio. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Hell Let Loose Vietnam ha una data: guerra totale 50 contro 50

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Hell Let Loose Vietnam: HUGE New Details!

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