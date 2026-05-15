Happy Earth Adventure | per i più piccoli la lingua si apprende giocando
Un pomeriggio dedicato ai bambini, durante il quale hanno avuto l’opportunità di imparare l’inglese attraverso il gioco. L’iniziativa ha visto i piccoli partecipanti impegnati in attività divertenti e interattive, pensate per stimolare l’apprendimento della lingua in modo naturale. L’evento ha avuto luogo in un ambiente informale, offrendo ai bambini un’occasione di scoprire nuove parole e concetti legati alla tutela del pianeta, mentre si divertivano e interagivano tra loro.
Un pomeriggio per trasformarsi in piccoli custodi del pianeta, tra divertimento e nuove scoperte in lingua inglese. Sabato 23 maggio, dalle 16:00 alle 18:00, il Made in Med ospiterà la "Happy Earth Adventure", un evento gratuito dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni, organizzato da ih British. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
ABC Song | Colorful Space Adventure A–Z | Phonics & Names
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