Happy Earth Adventure | per i più piccoli la lingua si apprende giocando

Da reggiotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio dedicato ai bambini, durante il quale hanno avuto l’opportunità di imparare l’inglese attraverso il gioco. L’iniziativa ha visto i piccoli partecipanti impegnati in attività divertenti e interattive, pensate per stimolare l’apprendimento della lingua in modo naturale. L’evento ha avuto luogo in un ambiente informale, offrendo ai bambini un’occasione di scoprire nuove parole e concetti legati alla tutela del pianeta, mentre si divertivano e interagivano tra loro.

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Un pomeriggio per trasformarsi in piccoli custodi del pianeta, tra divertimento e nuove scoperte in lingua inglese. Sabato 23 maggio, dalle 16:00 alle 18:00, il Made in Med ospiterà la "Happy Earth Adventure", un evento gratuito dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni, organizzato da ih British. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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