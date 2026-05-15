Happy Earth Adventure | per i più piccoli la lingua si apprende giocando

Un pomeriggio dedicato ai bambini, durante il quale hanno avuto l’opportunità di imparare l’inglese attraverso il gioco. L’iniziativa ha visto i piccoli partecipanti impegnati in attività divertenti e interattive, pensate per stimolare l’apprendimento della lingua in modo naturale. L’evento ha avuto luogo in un ambiente informale, offrendo ai bambini un’occasione di scoprire nuove parole e concetti legati alla tutela del pianeta, mentre si divertivano e interagivano tra loro.

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