UP 2.0 Adventure | la novità di Open per il gravel più impegnativo

Un nuovo modello di bicicletta da gravel è stato presentato da un'azienda del settore. Il telaio, realizzato in composito, è progettato per offrire sia comodità che rapidità durante percorsi impegnativi. La proposta si rivolge a chi cerca una soluzione resistente e performante per affrontare terreni difficili. La produzione di questa bici mira a combinare leggerezza e robustezza in un unico elemento.

Open, il brand svizzero creato da Andy Kessler e Gerard Vroomen (quest’ultimo storico co-fondatore di Cervélo), lancia sul mercato una nuova variante della sua piattaforma gravel U.P. La sigla, che sta per Unbeaten Path, aggiunge adesso la versione 2.0 Adventure, che alle stesse doti di aerodinamica (sempre un pallino del buon Vroomen.) combina anche un comfort incrementato e una maggiore capacità di carico per borse e tutto il resto. Una gravel performante dunque, ma tendenzialmente più adatta all’avventura, ai viaggi e alle escursioni. In altre parole, più versatile. La struttura in composito presenta elementi aerodinamici “lì dove servono”, come recitano proprio dalle parti di Open. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - U.P. 2.0 Adventure: la novità di Open per il gravel più impegnativo Bezzecchi: "Test impegnativo per Aprilia, tante novitàNel quadro della stagione 2026 della MotoGP, aprilia rs-gp si conferma protagonista di una fase di sviluppo intensa, con approfondimenti aerodinamici... Sharq GR e Soniq GR, le due novità di Fulcrum per il mondo gravel raceCon il mondo gravel, in particolare il segmento race, che seppur nato da poco è in continua evoluzione, Fulcrum tiene a battesimo le versioni...